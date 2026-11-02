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Ankara'da 3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Gölbaşı#Çocuğa Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 13:59

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sosyal medyada 3 yaşındaki çocuğunu darbettiğine ilişkin görüntüleri paylaşılan anne tutuklandı.

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Gölbaşı ilçesinde sokakta bir kadının küçük çocuğunu darbettiği anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kadının görüntünün çekildiği bölgeye otomobille geldiği belirlendi. Görüntüye yansıyan otomobilin plaka ve tescil bilgilerinden kimliği belirlenen şüpheli A.M.'nin, darbettiği çocuğun annesi olduğu saptandı.

A.M., ikamet ettiği adreste yakalanarak gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuk ise koruma altına alındı.

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#Ankara#Gölbaşı#Çocuğa Şiddet

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