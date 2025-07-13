Ankara’da 3 kişinin öldüğü yangında, 'alarm sistemi devreye girmedi' iddiası

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Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki Yaşamkent Valero Sitesi'ndeki 26 katlı binanın 4'üncü katında, iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklanan arıza nedeniyle, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangında, Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 7'si itfaiye personeli olmak üzere toplam 39 kişi de dumandan etkilendi. Bu kişiler, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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'İNSANLAR YARDIM ÇIĞLIKLARI ATIYORDU'

Sitede yaşayanlardan Serenay Yurdakul, "11'inci katta oturuyorum. Ben dışarıdaydım, alarmla ilgili bir şey duymadım. Dışarıdan yardım çığlıkları atanlar oldu. Ateşten dolayı değil ama dumandan çok fazla etkilenen olmuş. Şu an mühürlemişler, ne zaman gireceğiz bilmiyorum. İnsanlar yardım çığlıkları atıyordu. Hepimiz elimizden geleni yapmaya çalıştık, herkesi tek tek aradık. Ulaşamadığımız insanlar oldu maalesef, kapıyı kırarak girdiler" dedi.