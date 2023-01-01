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Ankara'da 3 kişinin öldüğü akraba kavgasına 3 gözaltı

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#Ankara#Kavga#Mamak
Ankarada 3 kişinin öldüğü akraba kavgasına 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 15:42

Ankara'nın Mamak ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında İmam Alim Sultan Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü. Kavgada Abdülmenav (41) ve Abdulmuttalip Karaman ile kafedeki müşterilerden Nasrullah Uyar (22) hayatını kaybetti, Murat K. (16) ise yaralandı. Olayla ilgili Yusuf, Erdal ve Murat K., gözaltına alındı. Abdülmenav ile Abdulmuttalip Karaman'ın cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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#Ankara#Kavga#Mamak

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