Son dakika haberi: Ankara'da 3 günde 3 komşu kavgası: Toplam 8 ölü, 7 yaralı

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Türkiye 3 gündür Ankara'dan peş peşe gelen 'komşu' cinayetlerinin şokunu yaşıyor. Maalesef yaşanan üç olayda da adresler farklı ama nedenler aynı. Kan donduran cinayetlerin gerekçesi: GÜRÜLTÜ...

1. OLAY | 'ASANSÖR TAMİRİ' YÜZÜNDEN

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavga korkunç bir sonla bitti. 59 yaşındaki Hüseyin Alkan, asansör tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu 48 yaşındaki Uğur Şahan ve 15 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Şahan'ı tüfekle vurarak öldürdü. Eşi Sevda Şahan ile apartmanın yöneticisi 46 yaşındaki Sema Taşkıran'ı da yaraladı. Olayın ardından elinde tüfekle binaya girerken kameraya yansıyan Hüseyin Alkan çok geçmeden polis tarafından gözaltına alındı.

4 KİŞİ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kavgaya dönen olayda Hüseyin Alkan, asansörü tamir etmeye çalışan üst kat komşusu Uğur Şahan ile oğlu Mehmet Ali Şahan'a bina içinde ateş etti. Alkan, binadan çıkarak kaçmaya çalışan Sevda Şahan ve yönetici Sema Taşkıran'a da peşlerinden gidip sokak ortasında ateş etti. 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uğur Şahan ve oğlu 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şahan'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Sevda Şahan ve Sema Taşkıran ise ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından elinde av tüfeği ile binaya girerken cep telefonu kamerasına yansıyan Hüseyin Alkan, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

2. OLAY | YER: KEÇİÖREN... SEBEP: TADİLAT GÜRÜLTÜSÜ

Yine Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında tadilat nedeniyle çıkan gürültü kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sancaktepe mahallesinde gerçekleşen olayda; Recep Öztürk, gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşusu Kerim Tokgöz'ün evine giderek tartışmaya başladı. Tartışma, Kerim Tokgöz'ün aynı apartmanda oturan akrabalarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından Recep Öztürk; evine gidip ruhsatsız tabancasını alarak Kerim Tokgöz ve akrabaları E.T., Z.T., M.T., H.T., F.Ö.'ye ateş etti.

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MOTOSİKLETİYLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Recep Öztürk, daha sonra tabancasını olay yerinde bırakıp, üzerine kayıtlı motosikletiyle kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, polis, şüpheli Recep Öztürk'ün yakalanması için çalışma başlattı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kerim Tokgöz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavileri devam ediyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

3. OLAY | 5 KİŞİ VAHŞİCE KATLEDİLMİŞTİ...

Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 gün önce yaşanan gürültü kavgasında ise 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, üst komşuları olan Turgut Ailesi’nden 5 kişiyi pompalı tüfekle katletmişti.

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Ankara Sincan’a bağlı Mustafa Kemal mahallesi Papatya sokakta bulunan Kader Apartmanı’nda yaşayan 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, yine gürültü nedeniyle kapısını çaldığı Hamdi Turgut ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmanın ardından Ünsür evinden aldığı pompalı tüfekle dehşet saçtı. 9 el ateş eden Ünsür’ün kurşunlarıyla babaanne 69 yaşındaki Behiye Turgut, oğlu 41 yaşındaki Hamdi Turgut, çocuklar 13 yaşındaki Mustafa Turgut ve henüz 11 yaşındaki Ceyda Turgut olay yerinde can verirken, ağır yaralanan 40 yaşındaki anne Sunay Turgut ise hastaneye giderken hayatını kaybetti.

Gözden Kaçmasın Gürültü katliamının perde arkası! ikisi çocuk 5 kişi öldürülmüştü Haberi görüntüle

Katliamın ardından kendisini evine kilitleyen Tahsin Ünsür ise yakalanıp ‘nitelikli öldürme’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı. Katliamdan tek kurtulan kişi ise ailenin bedensel engelli 4 yaşındaki çocukları H.E.T. oldu. Küçük çocuk önce Çocuk Esirgeme Kurumu’na, daha sonra ise aile yakınlarına teslim edildi.