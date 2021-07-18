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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.07.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Ankara'da 3 araç birbirine girdi: 7'si çocuk 17 yaralı

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Ankara'da 3 araç birbirine girdi: 7'si çocuk 17 yaralı

Ankara'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 ADH 326 plakalı otomobil, Bağlıca mevkisinde 06 CIN 364 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 ADH 326 plakalı araç da 34 PUB 11 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada araçlardaki 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankarada 3 araç birbirine girdi: 7si çocuk 17 yaralı

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Ankarada 3 araç birbirine girdi: 7si çocuk 17 yaralı

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