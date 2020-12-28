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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

Ankara'da 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

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Ankara'da 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi
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ANKARA'da polis ekiplerince durdurulan TIR'da yapılan aramada, 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Rusya uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde durdurdukları TIR'da arama yaptı. Yapılan aramada, Türkiye'de satışı yasaklanan 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili Rusya uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan, ele geçirilen elektronik sigara tütünün bugüne kadar bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

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