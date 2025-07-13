Ankara'da 26 katlı binada yangın

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Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, bazı bina sakinlerini tahliye etti. Yangından, aralarında bebekler, çocuklar ve itfaiye erlerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin etkilendiği bilgisine ulaşıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kişiler, ambulanslarla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, tahliye çalışmaları devam eden binada üst katlarda bulunan bina sakinlerine ulaşmaya çalışıyor.

UMKE ekipleri, bölgeye "acil müdahale çadırı" kurarak burada yaralılara müdahale ediyor.

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Çevre güvenliği alan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.