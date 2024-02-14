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Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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#Ankara#Çankaya#Kaza
Ankarada korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 03:42

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 1'i ters yönde ilerleyen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. 

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Kaza, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden ilerleyen 42 Y 2538 plakalı otomobil, tünelden çıkan 06 EZ 1533 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 42 Y 2538 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Ankara#Çankaya#Kaza

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