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â€‹Mamak ilÃ§esi KÄ±brÄ±skÃ¶yÃ¼ Mahallesiâ€™nde 14 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼Â iki grup arasÄ±nda yaÅŸananÂ silahlÄ± kavgada 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken, gÃ¼n iÃ§erisinde, olayÄ±n 4 ÅŸÃ¼phelisinden 3'Ã¼ yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olay yerinden kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli G.Ã‡.'nin iseÂ Ã‡ankaya ilÃ§esi Kahire Caddesi'ndeki bir evde saklandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Â JASAT ve Ankara Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± ekipler,Â G.Ã‡.'nin saklandÄ±ÄŸÄ± ev operasyon dÃ¼zenledi.Â G.Ã‡.Â saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.