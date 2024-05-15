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Ankara'da 2 kiÅŸinin silahla yaralanmasÄ±na 4 gözaltÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ankara#Mamak#GözaltÄ±
Ankarada 2 kiÅŸinin silahla yaralanmasÄ±na 4 gÃ¶zaltÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 15, 2024 05:28

Ankara'nÄ±n Mamak ilÃ§esinde 2 kiÅŸinin silahla vurularak yaralandÄ±ÄŸÄ± olaya iliÅŸkin G.Ã‡. (20) isimli ÅŸÃ¼pheli, Jandarma SuÃ§ AraÅŸtÄ±rma Timleri (JASAT) tarafÄ±ndanÂ saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olaya iliÅŸkin daha Ã¶nce de 3 ÅŸÃ¼phelinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

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â€‹Mamak ilÃ§esi KÄ±brÄ±skÃ¶yÃ¼ Mahallesiâ€™nde 14 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼Â iki grup arasÄ±nda yaÅŸananÂ silahlÄ± kavgada 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken, gÃ¼n iÃ§erisinde, olayÄ±n 4 ÅŸÃ¼phelisinden 3'Ã¼ yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olay yerinden kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli G.Ã‡.'nin iseÂ Ã‡ankaya ilÃ§esi Kahire Caddesi'ndeki bir evde saklandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Â JASAT ve Ankara Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± ekipler,Â G.Ã‡.'nin saklandÄ±ÄŸÄ± ev operasyon dÃ¼zenledi.Â G.Ã‡.Â saklandÄ±ÄŸÄ± evde yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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#Ankara#Mamak#GözaltÄ±

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