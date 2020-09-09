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Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 18:23 | Son Güncelleme:

Ankara'da 2 bin 870 adet gümrük kaçağı koronavirüs test kiti ele geçirildi

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Ankara'da 2 bin 870 adet gümrük kaçağı koronavirüs test kiti ele geçirildi
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Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, 2 bin 870 adet gümrük kaçağı koronavirüs test kiti ele geçilirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde gümrük kaçağı medikal ürün sattığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, 2 bin 870 adedi koronavirüs test kiti olmak üzere 5 bin 280 adet medikal ürün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem yapıldı.

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