Ankara'da 2 ayrı dolandırıcılık soruşturması: 74 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, kurdukları konut yapı kooperatifi aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da, Instagram'da üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları hileli yollarla ele geçirerek Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9'u organizatör toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde operasyon başlatıldı.