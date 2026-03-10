×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da 1992 yılında başına gelen olayla hayatı değişti: Suya ve gülmeye hasret kaldı! 'Ben de artık yaşamak istiyorum'

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Su İçememe#Zehirlenme
Ankarada 1992 yılında başına gelen olayla hayatı değişti: Suya ve gülmeye hasret kaldı Ben de artık yaşamak istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 11:13

1992 yılında başına gelen olay sonrası 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, suya ve gülmeye hasret kaldığını söyledi. Akbıyık "Bütün Ankara'da ne kadar hastane varsa, ne kadar yer varsa her yere gittim. Ben de artık yaşamak istiyorum. Yardım istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Ankara'da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 34 yıldır su içemediğini söyledi. İddiaya göre, 1992 yılında sobalı evlerinde eşiyle birlikte kömürden zehirlendikten sonra sudan tiksinen Akbıyık, sadece çay ve gazoz içebiliyor. Akbıyık, bu probleminin bir an önce çözülmesini istediğini ve suya hasret kaldığını belirterek doktorlardan yardım istiyor.

Akbıyık, "Kirada otururken kömürden zehirlendik. Evde bir koku vardı o kokunun içerisinde ben yattım. Sabah oldu kalkamadık, komşu geldi. Komşu, 'bunlar niye hala yatıyor, daha önce hiç bu saate kadar yatmazlar' dedi. Pencereyi açtığında içeriden dışarı pis bir duman çıkmış. Hemen zehirlendiler diye polisi aramış" diye konuştu.

Ankarada 1992 yılında başına gelen olayla hayatı değişti: Suya ve gülmeye hasret kaldı Ben de artık yaşamak istiyorum

"KOMADAN ÇIKTIKTAN SONRA SU İÇEMEDİM"

Haberin Devamı

Hastanede 2 gün komada kaldığını anlatan Akbıyık, "Komadan çıktıktan sonra su içemedim. Eve geldiğimde hala koku vardı. Ondan sonra su içmekte çok zorlandım. Bir yudum içiyorum ama tiksiniyorum. Kendimi kaybediyorum. İlaç içeceğim zaman çocuklar elimi ayağımı tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

"SUYA HASRET KALDIM, GÜLMEYE HASRET KALDIM"

Pek çok hastaneye başvurduğunu, ama sorunun çözüme kavuşamadığını dile getiren Akbıyık, "Bütün Ankara'da ne kadar hastane varsa, ne kadar yer varsa her yere gittim. 1992 yılından bu zamana kadar suya hasret kaldım ve gülmeye hasret kaldım" dedi.

"BEN DE MUTLU OLMAK İSTİYORUM"

Akbıyık, artık çay dışında da bir şeyler içmek istediğini belirterek "Kola olsun, meyve suyu olsun onları asla içemiyorum. Sadece gazoz ve günde 15 bardak çay içiyorum. Ben de artık yaşamak istiyorum. Şu iki günlük dünyada ben de mutlu olmak istiyorum. Su içeyim, kola içeyim, meyve suyumu içeyim" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Su İçememe#Zehirlenme

BAKMADAN GEÇME!