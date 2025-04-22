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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki mÃ¼zede gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliklerde, Ã§ocuklara, ebru, tezhip, minyatÃ¼r ve Ã§ini gibi geleneksel TÃ¼rk sÃ¼sleme sanatlarÄ± tanÄ±tÄ±ldÄ±. Ã‡ocuklar, alanÄ±nda uzman gÃ¶nÃ¼llÃ¼ eÄŸitmenler eÅŸliÄŸinde sanat dallarÄ±nÄ± deneyimleme fÄ±rsatÄ± buldu.

Program kapsamÄ±nda ayrÄ±ca, Ã§ocuklarÄ±n yaratÄ±cÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± keÅŸfetmelerine olanak saÄŸlayan yapay zeka ve kimya atÃ¶lyelerinde keyifli anlar yaÅŸandÄ±.

Ã‡ocuklar, Mamak Belediyesi Bando TakÄ±mÄ± eÅŸliÄŸinde ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yleyip dans etti.



15 Temmuz Demokrasi MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Haydar Atalar, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã§ocuklarÄ±n TÃ¼rkiye'nin umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu belirterek, "Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n 'Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir.' sÃ¶zÃ¼yle temelleri atÄ±lan bu anlamlÄ± gÃ¼n, aynÄ± zamanda geleceÄŸimizin teminatÄ± Ã§ocuklarÄ±mÄ±za armaÄŸan edilmiÅŸtir." ifadesini kullandÄ±.

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Atalar, Ã§ocuklarÄ±n bayramÄ±nÄ± da kutladÄ±.

EtkinliÄŸe katÄ±lan YÃ¼cetepe Ä°lkokulu Ã¶ÄŸrencisi Ayaz AvcÄ±, yapay zeka atÃ¶lyesinde arkadaÅŸlarÄ±yla oyunlar oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§ok eÄŸlendiÄŸini sÃ¶yledi. AvcÄ±, 23 Nisan'Ä±n Ã§ocuklara armaÄŸan edilmesinden dolayÄ± mutlu olduÄŸunu, tÃ¼m bayramlarÄ± Ã§ok sevdiÄŸini dile getirdi.

7 yaÅŸÄ±ndaki Melisa Ece TaÅŸ da "BurayÄ± Ã§ok sevdik, her gÃ¼n oynamak istiyoruz ama maalesef gelemiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ okullar var. 23 Nisan, coÅŸku ve eÄŸlence demek. BugÃ¼n Ã§ocuklarÄ±n bayramÄ±." dedi.

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