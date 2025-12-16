×
Ankara'da DEAŞ ve TKP/ML'ye operasyon: 13 gözaltı kararı

#ANKARA#DEAŞ#TKP/ML
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 08:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca DEAŞ terör örgütüne yönelik 10, TKP/ML terör örgütüne yönelik 3 şüpheli olmak üzere; toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair dijital kayıtlar bulunan ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 şüpheli belirlendi.

Ayrıca TKP/ML silahlı terör örgütünün çağrılarına uyarak çeşitli tarihlerde Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katılıp, örgütün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek hareketlerde bulunan 3 şüpheli tespit edildi. Aralarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia eden pankartın yerine asılan Türk bayrağının ipini kesen şüpheli de yer alıyor.

Toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

