MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da, 125 adet tarihi eser ele geçirildi
GeriGündem Ankara'da, 125 adet tarihi eser ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

Ankara'da, 125 adet tarihi eser ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da, 125 adet tarihi eser ele geçirildi

ANKARA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma ve Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 125 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle Demetevler Mahallesi'nde Ö.Ş'nin elindeki bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ö.Ş'yi otomobiliyle seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 altın sikke, 54 bronz sikke, 49 gümüş sikke, bronz olduğu belirlenen haç, ok ucu, 3 obje, 9 yüzük ve 4 kolye ucu, pişmiş toprak obje ile Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo ele geçirildi. Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu. Ö.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi