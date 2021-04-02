Ankara'da, 125 adet tarihi eser ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle Demetevler Mahallesi'nde Ö.Ş'nin elindeki bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ö.Ş'yi otomobiliyle seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 altın sikke, 54 bronz sikke, 49 gümüş sikke, bronz olduğu belirlenen haç, ok ucu, 3 obje, 9 yüzük ve 4 kolye ucu, pişmiş toprak obje ile Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo ele geçirildi. Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu. Ö.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

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