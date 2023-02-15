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Ankara'da 10 milyon liralık uyuşturucu operasyonu!

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#Ankara#Diyarbakır#Uyuşturucu Operasyonu
Ankarada 10 milyon liralık uyuşturucu operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 02:25

Diyarbakır'dan getirdikleri 59 kilo uyuşturucuyu, deprem sonrası oluşan trafiği fırsat bilerek, Ankara'da piyasaya sürmeye hazırlanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucunun piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada, depremden dolayı oluşan kara trafiğini fırsat bilen 3 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine ekipler şüphelileri, fiziki ve teknik takibe aldı.

Şüphelilerin Diyarbakır'dan Ankara'ya uyuşturucu getirdikleri belirlendi. Polis ekipleri tarafından Gölbaşı ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada, 59 kilo 60 gram esrar, 8 bin 400 lira nakit para ve 300 dolar ele geçirdi. Operasyonda yakalan 2 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen esrarın piyasa değerinin ise 10 milyon lira olduğu belirtildi. 

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#Ankara#Diyarbakır#Uyuşturucu Operasyonu

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