Ankara'da 10 katlı apartmanda yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

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Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallasi’nde 10 katlı Binnur apartmanında Fatma Akbıyık'ın kızı ile birlikte oturduğu 5'inci kattaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler üst kattaki daireye de sıçradı. Binanın büyük bir bölümü de dumanla kaplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, rahatsızlığı nedeniyle yatağı bağımlı yaşayan Fatma Akbıyık hayatını kaybetti, dumandan etkilenen kızı ve üst kattaki 3 kişiye ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.