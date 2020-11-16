MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriAnkara'da 1 ton etil alkol ele geçirildi
GeriGündem Ankara'da 1 ton etil alkol ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

Ankara'da 1 ton etil alkol ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da 1 ton etil alkol ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

ANKARA'da, polisin düzenlediği 2 kaçakçılık operasyonunda; 1 ton 195 litre etil alkol, 1 ton 226 litre antiseptik, 40 bin 54 tıbbi ilaç ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde kaçak ve sahte kimyasal madde ürettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 ton 195 litre etil alkol, 1 ton 226 litre antiseptik, 259 litre kolonya, 173 alkol aroması, 16 litre meyveli yağ, 7 litre gliserin, 9 cinsel içerikli sprey ve 192 karınca yumurtası yağı ele geçirildi.

Ekipler, Keçiören ilçesinde de kaçak ilaç üretildiği belirlenen adrese düzenlediği operasyon ise 40 bin 54 tıbbi ilaç ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle