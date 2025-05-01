Ankara'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlaması

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Başkent'te '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinlikleri kapsamında, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Ankara Tabip Odası'ndan oluşan tertip komitesinin öncülüğünde kortej yürüyüşü ve miting düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi metrosunun önünden başlayan yürüyüşe katılanlar, güvenlik kontrolleri kapsamında üst aramasından geçirildi. Yağmura rağmen yoğun katılımın olduğu yürüyüşe; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, sendika, dernek ve odaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gençlik örgütleri üyeleri ve baro üyeleri katıldı. Katılımcılar ellerinde bayrak ve dövizlerle Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Ellerinde, 'İş, aş, hürriyet', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır', 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam', 'Hak, adalet, özgürlük' sloganlarının yer aldığı dövizleri taşıyan katılımcılar, 'Birleşe birleşe kazanacağız', 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' diye slogan attı.

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Kortej, Tandoğan Meydanı'na ulaştıktan sonra alanda miting düzenlendi. Tertip komitesi adına konuşan KESK üyesi Mehmet Aydoğan, "Kapitalist, emperyalist sistemin krizleri derinleştikçe savaşlar büyüyor. Filistin'de, Ukrayna'da, Suriye'de halklar yıkımla, açlıkla, ölümle baş başa bırakılıyor. Emperyalist güçler yeni paylaşım hesapları yaparken Türkiye'deki iktidar da bu savaşın kervanına kendi çıkarları doğrultusunda katılıyor. Asgari harcamalar rekor düzeye ulaşıyor, çok uluslu şirketlere kaynaklar aktarılırken halk yoksulluğa, işsizliğe ve güvencesizliğe mahkum ediliyor. Bu ülkenin emekçileri olarak bizler de payımıza düşen açlık ve yoksullukla baş başa bırakılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından sanatçı Erdal Güney konser verdi. Kutlamalar yaklaşık 3 saat sürdü.

TÜRK-İŞ'TEN BAKANLIK ÖNÜNDE '1 MAYIS' KUTLAMASI

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu kararı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bölge başkanlıklarının bulunduğu illerde kutlanmasına karar verildi. Bu kapsamda Ankara'da düzenlenen etkinlikler, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlikte sendika üyeleri, toplanma alanında halaylar çekerek, sloganlar attı.

Burada konuşan TÜRK-İŞ Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, "Eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için emeğin gücüyle alanlardayız. 1 Mayıs bizim için bir takvim gününün ötesinde büyük bir anlam taşıyor. 1 Mayıs; emeğin, alın terinin, eşitliğin, özgürlüğün ve dayanışmanın tarihsel simgesidir. 1 Mayıs, biz emekçilerin birleşerek sömürüye, adaletsizliğe, güvencesizliğe ve yoksulluğa karşı sesini yükselttiği gündür. 1 Mayıs, işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımlarıyla, kararlılığıyla, dayanışmasıyla anlamlı kıldığı bir gündür. Biz işçiler dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın, emek gücüyle yaşam mücadelesi verenler olarak, ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir kez daha bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin diğer şehirlerinde, dünyanın birçok yerinde, bizlerle aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emek dostları, hak ve özgürlük talepleriyle alanlardalar. Bizim kaderimiz ortak. Biz, insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. Taşeronda güvencesiz, kuralsız çalışmak, ucuz işgücü olmak, iş kazalarında can vermek istemiyoruz. Bizler alın teriyle, haram lokma yemeden yaşam mücadelesi verenleriz. Bizler, tüm insanlık için daha adil bir dünya istiyor, eşitlikçi bir dünyayı hayal ediyoruz" dedi.