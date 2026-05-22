Ankara'da 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, ormanlık alanlarla mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve Türkiye genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle, orman yangınlarıyla mücadele konusunda tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirli milli park, mesire alanları, tabiat parkları, orman parkları hariç olmak üzere tüm ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran 2026-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66'ncı maddeleri uyarınca yasaklandığı aktarıldı. Açıklamada, "İlimizdeki ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları, orman parkları ve milli parklarda yukarıda belirtilen tarihler arasında idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü ve benzeri düzenekleri olan yerlerde gün içerisinde 09.00-21.00 saatleri dışında ateşli piknik ile kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir. Söz konusu alanlardan saat 22.00'ye kadar çıkış işlemi tamamlanacaktır" denildi.

KAMP VE ÇADIR KURULMASI DA YASAK

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyeceği belirtilerek, "Ormancılık faaliyetleri gereği üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden Orman Bölge Müdürlüğü personelinin haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklanmıştır. Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddesi kapsamında olan ve orman içi, orman bitişiği ve ormana yakın yerleşim yerlerinde, mahallelerinde anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (Başkent EDAŞ, TEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. Demir yolu kenarları, piknik alanları, turistik alanlar, meskun mahaller, her türlü tesis ve ziraat arazileri gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında emniyet yolu ile şerit açılması sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.