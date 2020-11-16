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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Ankara'da 1 ayda 9 milyon lira 'koronavirüs' cezası

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Ankara'da 1 ayda 9 milyon lira 'koronavirüs' cezası
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ANKARA Valiliği, 1 aylık denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi ve iş yeri sahibine 9 milyon 629 bin 245 lira ceza uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında virüsle mücadelede; 7 bin 129 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 520 bin 482 kişi ve işyeri denetlenmiş bu denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi ve işyerine 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulanmıştır" denildi.

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