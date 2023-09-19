Ankara Yenimahalle’de fabrika yangını

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Yenimahalle ilçesinde yer alan GER-SAN Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt yangınla ilgili şu bilgileri aktardı:

İki işçinin ikinci kattan atlayarak yan taraftaki dükkanlara sığındıkları ifade ediliyor. İtfaiye ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Bir kişinin içeride olduğuna dair iddia var. Bir işçinin yakınının fabrika içerisine girmek isterken engellendiğini gördük.

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