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Ankara Yenimahalle’de fabrika yangını

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Fabrika#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 11:43

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki minder fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çıkan yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt yangınla ilgili son durumu aktarırken, 'İki işçinin ikinci kattan atlayarak yan taraftaki dükkanlara sığındıkları ifade ediliyor. İtfaiye ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Bir kişinin içeride olduğuna dair iddia var.' ifadelerini kullandı.

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Yenimahalle ilçesinde yer alan GER-SAN Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ankara Yenimahalle’de fabrika yangını

CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt yangınla ilgili şu bilgileri aktardı:

İki işçinin ikinci kattan atlayarak yan taraftaki dükkanlara sığındıkları ifade ediliyor. İtfaiye ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Bir kişinin içeride olduğuna dair iddia var. Bir işçinin yakınının fabrika içerisine girmek isterken engellendiğini gördük.

Ankara Yenimahalle’de fabrika yangını

Haberin Devamı

Ankara Yenimahalle’de fabrika yangını

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#Ankara#Fabrika#Yangın

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