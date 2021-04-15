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AA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Ankara ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatleri değişti

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Ankara ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatleri değişti

Koronavirüsle ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan "kısmi kapanma" dolayısıyla Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.

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