Ankara ve İzmir’de de satış bugün başlıyor, 20 milyon maske marketlerde

Üç büyük şehirde büyük marketlerin depolarında toplam 20 milyon maske satış için hazır beklerken, yerel marketler de tedarik için organizasyona başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararla maske satışının serbest bırakılmasıyla büyük marketler, ilk olarak İstanbul’da maske satışına başladı. İstanbul’da büyük zincir marketlerin toplam 10 milyon civarında maske tedarik ettiği öğrenildi.

SIRA YEREL MARKETLERDE

Medikal sanayi sektörü üreticilerinden alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir’de de satışlar bugün başlayacak. Her iki şehirde de büyük zincir marketlerin 5’er milyon maske temin ettiği, yerel marketlerin de maske tedariki için organizasyonlara başladığı belirtildi.

ÜRETİM PLANLARI YAPILDI

Tanesi 1 TL’den piyasaya sunulan cerrahi maskeler 50’lik paketler halinde satılacak. Sektör temsilcileri, üretimin hızla sürdüğünü belirtirken, tedarik sorunu yaşanmayacağını depolara yeterince maske göndermek için gerekli üretim planlarının yapıldığını vurguladı.

10’LUK PAKETLER HAFTAYA

Maskeler marketlerde 50’lik paketler halinde kutusu 50 TL’den satışa sunulurken, vatandaşın merak ettiği konulardan birisi de, maskelerin tekli ya da 5’li ve 10’lu paketler halinde satılıp satılmayacağı oldu. Üreticilerin, Ticaret Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda 10’luk paketler için çalışmaya başladığı, ambalaj sektörünün hazırlığını yetiştirmesi durumunda 10’luk paketlerin piyasaya sunulacağı öğrenildi. Sonraki haftalarda 5’lik paketlerin de gelmesi bekleniyor.

ECZACILAR: ‘MASKE TEKLİ DE SATILABİLMELİ’

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, vatandaşın 50’lik paketi alacak ekonomik gücü olmayabileceğini belirterek, “Markete, sağlık ocağına giden vatandaş, acil maske alıp işlerini halletmek istiyor, bu durumda maskeleri tekli de alabilmeliler” dedi. Saydan Hürriyet’e şunları söyledi: “Eczanelerimize gelen vatandaşlarımızın tekli ya da 5’li maske talepleri oluyor. Çünkü vatandaşın 50’lik paketi alacak ekonomik gücü olmayabilir. Markete, sağlık ocağına giden vatandaş, acil maske alıp işlerini halletmek istiyor, bu durumda maskeleri tekli de alabilmeliler. Dolayısıyla da eczanelerimizden maskeler tekli olarak da verilebilmeli.” (Meltem ÖZGENÇ / ANKARA)