Ankara ve İstanbul’da su kesintisi – Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Bakırköy ve Sultangazi; Ankara'nın ise Çankaya ilçelerine arıza nedeniyle su verilemiyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek?" gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İSKİ ve ASKİ su kesintisinden etkilenecek ilçeleri, kesintinin nedeni ve kesintinin sona ereceği saati yazılı olarak bildirdi. İşte İSKİ ve ASKİ 5 Şubat su kesintisi programı…

ASKİ SU KESİNTİSİ (ANKARA)



ÇANKAYA



Arıza Tarihi: 5.02.2020 10:00:00

Tamir Tarihi: 5.02.2020 14:00:00



Detay: Cevizlidere mahallesi Cevizlidere caddesi ile 1128 sokak köşede yapılan aktarma çalışmasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.



Etkilenen Yerler: Cevizlidere Mahallesi, Huzur mahallesi, Ata mahallesi, Gökkuşağı mahallesi, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi



ÇANKAYA



Arıza Tarihi: 5.02.2020 09:00:00

Tamir Tarihi: 5.02.2020 16:00:00



Detay: Kazım Özalp Mahallesi Reşit Galip caddesi üzerinde oluşan ani arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır.



Etkilenen Yerler: Yüzyıl Mahallesi, Tınaztepe Mahallesi, Barbaros mahallesi, Umut mahallesi, Muhsin Ertuğrul Mahallesi, Küçükesat mahallesi, Seyranbağları mahallesi, Tunalı Hilmi Üst kodları, Reşit Galip caddesi alt kodları, Bağlar caddesi

İSKİ SU KESİNTİSİ (İSTANBUL)