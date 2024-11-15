Ankara ve İstanbul’da konser soruşturması

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İçişleri Bakanlığı, yüksek bedelli konserler ve bazı etkinliklerde usulsüz harcama iddialarını araştırmak üzere Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine mülkiye müfettişlerini görevlendirdi. Mülkiye müfettişlerinin yapacağı incelemelerin ardından hazırlayacağı rapor bekleniyor. Söz konusu raporlar doğrultusunda belediye başkanlarıyla ilgili soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

BAŞSAVCILIKTAN MÜZEKKERE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB için gelen ihbarları dikkate alarak Memurların Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise İBB nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak inceleme yapıyor.

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Öte yandan Beykoz Cumhuriyet Savcılığı, Beykoz Belediyesi’nin 3 konser organizasyonu ve usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler “Her türlü denetime açığız” dedi. (ANKARA- Elif ALTIN / İSTANBUL)

İMAMOĞLU: İDMANLIYIM VIZ GELİR TIRIS GİDER

-İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Yenikapı’da 3’üncü İstanbul Kariyer Fuarı’nın açılışında soruşturmalarla ilgili “Bu yapılan operasyonlar yargı tacizidir” diyerek şunları ifade etti: “Son günlerde bir konser harcamaları üzerinden gündem yaratma çabası içindeler. 5.5 yıldır bu itibar suikastlarını göğüsleme konusunda elbette son derece idmanlıyım. Gerçekten vız gelir tırıs gider. Teftiş edilmekten onur duyarız. Ama buradan teftiş eden akla, denetleyen akla diyorum ki, ‘CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ya da Mansur Yavaş’ı, İstanbul’u ne kadar denetlediniz? Türkiye’deki bütün kendi partinize ait belediyeleri on senede ne kadar denetlediniz? Hatta geçtiğimiz 10 seneyi de katın, bu 5 yıla eşitse görevi bırakacağım. Denetleyin bizi kardeşim. Düpedüz yargı tacizidir. Bizleri bertaraf etmek için adaleti yargı tacizi biçiminde kullanan aklı buradan uyarıyorum. Çok da uzak olmayan bir zamanda gideceksiniz.”

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İmamoğlu, hakkında siyasi yasak istenen ve kamuoyunda ‘ahmak davası’ olarak bilinen davanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına katılma talebiyle ilgili istinaftan yanıt gelip gelmediği yolundaki soruya da “Gelmedi. Henüz cevap alamadık. Buna cevapsız kalmak bizi derinden üzdü” yanıtını verdi. (Fatma AKSU / İSTANBUL)

YAVAŞ: İNCELEME 11 KASIM’DA BAŞLADI

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye hakkında resen inceleme başlatıldığı iddialarıyla ilgili bilgi verdi. Yavaş önceki gece sosyal medyadan yaptığı açıklamada “11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz” dedi. Yavaş dün de 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen tüm organizasyon ve etkinliklere ilişkin harcama raporunu yayımladı. (ANKARA)