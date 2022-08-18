Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Vasip Şahin#Anne#Vefat
Ankara Valisi Vasip Şahinin annesi son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 18:32

Ankara Valisi Vasip Şahin'in 97 yaşındaki annesi Nebahat Şahin, Pendik Kaynarca Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Ankara Valisi Vasip Şahin'in 97 yaşındaki annesi Nebahat Şahin yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Nebahat Şahin için Pendik Kaynarca Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Vali Vasip Şahin, abisi Basri Şahin ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Ankara Valisi Vasip Şahinin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile ailesi, sevenleri ve aile dostları katıldı.

Haberin Devamı

Ankara Valisi Vasip Şahinin annesi son yolculuğuna uğurlandı



İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Cenaze namazının ardından Nebahat Şahin, Kaynarca Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vasip Şahin#Anne#Vefat

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor

Kutup ayılarından kaçıyor, elektriksiz ve internetsiz yaşıyorlar: Dünyanın havası en temiz kasabasında neler oluyor?

#Norveç
Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

Karayollarında yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik
Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… Savaşta adaleti aradım Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek

Savaştan kaçtı, her şeyi anlattı… "Savaşta adaleti aradım" Rus askerinin söyledikleri gündeme bomba gibi düşecek!

#RUSYA