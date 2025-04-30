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Ankara Valisi Vasip Şahin'den 1 Mayıs mesajı: Bir bayram coşkusuyla yaşanmasını temenni ediyorum

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#Ankara#Vasip Şahin#1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü
Ankara Valisi Vasip Şahinden 1 Mayıs mesajı: Bir bayram coşkusuyla yaşanmasını temenni ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 19:34

Ankara Valisi Vasip Şahin, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Bu anlamlı günde tüm işçi kardeşlerimizin "Emek ve Dayanışma Günü" nü kutluyor, bu özel günün, birlik ve beraberlik duyguları içinde bir bayram coşkusuyla yaşanmasını temenni ediyorum" dedi.

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Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Şahin'in '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajına yer verildi.

Şahin, mesajında "Ülke olarak gelişmemize ve büyümemize emek ve alın teriyle katkı sağlayan, toplumumuzun en güçlü dinamiklerinden işçilerimizin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü hep birlikte idrak ediyoruz. Emek, alın teri ve üretim; gelişimin, büyümenin ve refahın temelidir. Bu temelin mihenk taşı da emek veren, alın teri döken, fedakârca çalışan işçilerimizdir. '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü', sadece emeğin kutsallığını ve alın terinin değerini hatırlatan bir gün değil; dayanışma ruhunun güçlendiği, anlamlı bir zaman dilimidir. 'Çalışana ücretini alın teri kurumadan önce veriniz' düsturundan hareketle insan onuruna yakışır çalışma koşulları ile hakları gözetilen bir toplum hedefi doğrultusunda, birlik ve beraberlik anlayışıyla ülke olarak kalkınmaya ve ilerlemeye hep birlikte devam edeceğiz. Ülke ve milletimizin hedeflerine emin adımlarla ilerleyişinde vazgeçilmez bir rol üstlenen, üretim sistemimizin omurgası işçi kardeşlerimizin azim ve fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Bu anlamlı günde tüm işçi kardeşlerimizin 'Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu özel günün, birlik ve beraberlik duyguları içinde bir bayram coşkusuyla yaşanmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. 

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#Ankara#Vasip Şahin#1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü

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