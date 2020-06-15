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DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 22:29,Son Güncelleme:

Ankara Valisi Şahin'den koronavirüs uyarısı! 'Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim'

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Ankara Valisi Şahin'den koronavirüs uyarısı! 'Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim'
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Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte koronavirüs vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.

Ankara Valisi Şahin, koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de ’Covid-19’ vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.

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