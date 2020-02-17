Ankara Valisi Şahin paylaştı! İşte sosyal medyanın konuştuğu Hasan'ın son hali...

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda söylediği sözlerle dikkat çeken Hasan M. kısa sürede Türkiye'nin konuştuğu isim haline gelmişti.

Sözkonusu videonun yüz binlerce paylaşım almasından sonra Ankara Valiliği de harekete geçmiş, Vali Vasip Şahin, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan’a ulaştık" açıklamasını yapmıştı.

Vali Şahin, Hasan M. ile ilgili yeni bir mesaj daha paylaştı ve Hasan M.'nin tedavisinin tamamlandığını ve yeni bir işi ile evinin olduğunu duyurdu.

Vali Vasip Şahin, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M.’i misafir ettik.Tamamlanan tedavisinin ardından bugün işbaşı yapan Hasan’ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var. Teşekkürler hayırseverler, Teşekkürler Türkiye.

"ALLAH İNSANI SINAR"

Sosyal medyada paylaşılan videoda Hasan şu sözleri dile getirmişti;

Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum... Ama şöyle bir şey var: Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor. Genelde metronun kapısının dibinde yatıyorum. Gece 1'de kapanıyor, yere karton seriyorum, havalandırma sıcak üflediği için orada yaşıyorum ben. Ama Allah insana taşıyamayacağı yükü vermez. Benim de evim olacak, düzenim olacak... Buna inanıyorum.

Şu an selpak satıyorum, iş bulamıyorum. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok ama onu söyleyince almıyorlar.