Ankara Valiliği'nden vatandaşlara çağrı
Son dakika haberine göre; Ankara Valiliği ve Ankara Valisi Vasip Şahin, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini aksatmama çağrısında bulundu.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının Ankara'da mayıs ayına göre 1,6 kat artış gösterdiğinin Sağlık Bakanlığınca kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.
Vasip Şahin'in Twitter'dan attığı mesaj şöyle;
Sevgili Ankaralılar!
Salgınla mücadelenin ilk döneminde elde ettiğimiz başarının çok daha fazlasını, biraz daha gayret,
biraz daha dikkat,
biraz daha sabırla
elbette gerçekleştirebiliriz.
Yeter ki isteyelim!
Yeter ki azmedelim!
Sevgili Ankaralılar!— Vasip Şahin (@vasipsahin) August 9, 2020
Salgınla mücadelenin ilk döneminde elde ettiğimiz başarının çok daha fazlasını, biraz daha gayret,
biraz daha dikkat,
biraz daha sabırla
elbette gerçekleştirebiliriz.
Yeter ki isteyelim!
Yeter ki azmedelim! https://t.co/p5EBsrknck
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