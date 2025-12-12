×
Ankara Valiliğinden vatandaşa uyarı: 'Çevrede yüksek ses duyulması mümkündür'

#Ankara#Askeri Uçak#Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii
Ankara Valiliği, kentte F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün kentte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından F-16 tipi askeri uçaklarla planlı bir uçuş ve koordinasyon faaliyeti icra edileceği bildirildi.

Faaliyetin, 11.05 ila 12.05 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uçakların, Esenboğa Havalimanı hava sahasında, 10.000-20.000 feet irtifa aralığında uçuş yapmaları planlanmaktadır. Uçuş sırasında, belirlenen çalışma sahaları içerisinde (4E ) ses hızının aşılması nedeniyle çevrede yüksek ses duyulması mümkündür. Bahse konu faaliyet tamamen planlı, kontrollü ve emniyetli olup, görev tamamlandıktan sonra uçaklar kendi meydanlarına dönüş yapacaktır."

