Ankara Valiliğinden son dakika uyarısı: Ankara'da kuvvetli sağanak ve fırtına

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve il genelinde kuvvetli rüzgar ile fırtına görülebileceği belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek ani sel, su baskını ile çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.