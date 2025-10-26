Ankara Valiliği'nden SOLOTÜRK uyarısı: Sese dikkat!

Haberin Devamı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Ankara'da 26-29 Ekim'de keşif, prova ve gösteri uçuşları gerçekleştireceği belirtildi.

PROVA UÇUŞLARI YAPILACAK

Bugün yani 26 Ekim Pazar günü "çevre tanıma" ve "prova" uçuşları ile 29 Ekim'de "kortej selamlama" ve "gösteri" uçuşlarının yapılacağı aktarılan açıklamada, Ankaralılar, şehir merkezi üzerindeki planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.