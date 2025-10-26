×
Ankara Valiliği'nden SOLOTÜRK uyarısı: Sese dikkat!

Ankara Valiliğinden SOLOTÜRK uyarısı: Sese dikkat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2025 10:58

Ankara Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na SOLOTÜRK'ün hazırlık için yapacağı uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Ankara'da 26-29 Ekim'de keşif, prova ve gösteri uçuşları gerçekleştireceği belirtildi.

PROVA UÇUŞLARI YAPILACAK

Bugün yani 26 Ekim Pazar günü "çevre tanıma" ve "prova" uçuşları ile 29 Ekim'de "kortej selamlama" ve "gösteri" uçuşlarının yapılacağı aktarılan açıklamada, Ankaralılar, şehir merkezi üzerindeki planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.

