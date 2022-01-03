Ankara Valiliği’nden sel, çığ ve su baskını uyarısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Doğalgazda yardım adımı KOSGEB destekleri genişletiliyor...Doğalgazda yardım adımı! KOSGEB destekleri genişletiliyor...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değişti...Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti...#Memur
Hepsini tek tek hesapladık İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarıHepsini tek tek hesapladık! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları#Emekli
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Memur ve emekliye ek zam müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Memur ve emekliye ek zam müjdesi#Memur
Omicron alarm veriyor Vakalar tedirgin edici seviyedeOmicron alarm veriyor! Vakalar tedirgin edici seviyede#Omicron
Ankara için flaş kar erimesi uyarısıAnkara için flaş 'kar erimesi' uyarısı!#Ankara Valiliği
Milyonlarca yatırımcı ekran başında Kripto paralara neler oluyor Milyonlarca yatırımcı ekran başında! Kripto paralara neler oluyor?#Bitcoin
Görüntüler büyük tepki çekmişti... Flaş gelişmeGörüntüler büyük tepki çekmişti... Flaş gelişme#Sosyal Medya
Vaka sayısı için sıra dışı yöntem... Gerçek tablo ortaya çıktıVaka sayısı için sıra dışı yöntem... Gerçek tablo ortaya çıktı! #Koronavirüs
CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdiCHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdi#CHP
Edin Visca transferinde Trabzonspor mutlu sona ulaştıEdin Visca transferinde Trabzonspor mutlu sona ulaştı#Edin Visca
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gururla açıklıyorum dedi... İhracatta rekor kırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan 'Gururla açıklıyorum' dedi... İhracatta rekor kırıldı#Cumhurbaşkanı
Bu veri ilk kez açıklandı TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...Bu veri ilk kez açıklandı! TURKOVAC müjdesi: Etkinliği...#TURKOVAC
Hamit Altıntop: Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiyeyi seçtiğini söylediHamit Altıntop: "Ferdi Kadıoğlu aradı, Türkiye'yi seçtiğini söyledi"#Hamit Altıntop
Evcil hayvan sahiplerine şaşırtan uyarı: Kediniz evi yakabilir...Evcil hayvan sahiplerine şaşırtan uyarı: Kediniz evi yakabilir...#Güney Kore
HABERLERGündem Haberleri

Ankara Valiliği’nden sel, çığ ve su baskını uyarısı

#Ankara Valiliği#Meteoroloji#Yağış
Ankara Valiliği’nden sel, çığ ve su baskını uyarısı

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, hava sıcaklığında hissedilir derecede artış yaşanacağı belirtilerek, "Mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir" denildi.

Haberin Devamı

Ankara Valiliği, son zamanlarda hava sıcaklığının artacağını ve mevcut kar örtüsünde hızlı erime yaşanmasının beklendiğini ifade ederek vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara Valiliği#Meteoroloji#Yağış

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan

BAKMADAN GEÇME!

Sapık lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbilden Ece Ronaya dava

'Sapık' lafını affetmedi... Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a dava!

#Ece Ronay
Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

Semih Saygıner: Yaptığım şeylere ‘sihir’ diyorlar, ben de öyle olmadığını anlatmaya çalışıyorum

#Semih Saygıner
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan