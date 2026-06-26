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Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi'nde uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin açıklama

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#Ankara Trafik Düzenlemesi#NATO Zirvesi#Ulaşım Planı
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesinde uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 19:26

Ankara Valiliği, NATO Zirvesi'nde uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

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Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi çerçevesinde, güvenlik ve trafik akışının etkin şekilde sağlanmasına yönelik gerekli planlamaların yapıldığı ve vatandaşların günlük yaşamının kesintiye uğramaması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

İl genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacağı belirtilen açıklamada, araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollarda kontrollü yaya geçişlerinin yapılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Otobüs ve minibüs ulaşımında (araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollar haricinde) herhangi bir kısıtlama planlanmamaktadır. Metro ve Ankaray ulaşımı sorunsuz bir şekilde devam edecek, sadece Ankaray Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağında Zirve boyunca iniş ve binişler yapılmayacaktır. İş yerlerine yönelik ise herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir. Zirve sırasında araç kullanacak vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita.iletisim.gov.tr adresini ziyaret ederek araç trafiği düzenlemeleri ve alternatif güzergahlarda yapılabilecek güncellemeleri kontrol etmeleri önerilmektedir."

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Açıklamada, vatandaşların zirve süresince alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine hassasiyetle riayet etmeleri, güncel duyuru ve bilgilendirmeleri resmi açıklamalar üzerinden takip etmeleri istendi.

 

 

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#Ankara Trafik Düzenlemesi#NATO Zirvesi#Ulaşım Planı

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