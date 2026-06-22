Ankara Valiliği’nden NATO Zirvesi tedbirleri... Bazı etkinlikler yasaklandı

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Valilikten yapılan açıklamada, Zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği kaydedildi.

Söz konusu tarihler arasında Ankara hava sahasında Valilik izni haricinde her türlü insansız hava aracı (dron) uçuşunun yasaklandığı aktarılan açıklamada, açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi eylem ve etkinliklerin 28 Haziran saat 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.