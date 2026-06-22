×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara Valiliği’nden NATO Zirvesi tedbirleri... Bazı etkinlikler yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#NATO Zirvesi#Güvenlik Önlemleri
Ankara Valiliği’nden NATO Zirvesi tedbirleri... Bazı etkinlikler yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 22:44

 Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

Haberin Devamı

 

Valilikten yapılan açıklamada, Zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği kaydedildi.

Söz konusu tarihler arasında Ankara hava sahasında Valilik izni haricinde her türlü insansız hava aracı (dron) uçuşunun yasaklandığı aktarılan açıklamada, açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi eylem ve etkinliklerin 28 Haziran saat 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#NATO Zirvesi#Güvenlik Önlemleri

BAKMADAN GEÇME!