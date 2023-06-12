×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı: Sel, fırtına ve dolu bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Hava Durumu#Yağış
Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı: Sel, fırtına ve dolu bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 13:33

Ankara Valiliği, Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda kentte yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Yetkililer şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ankara genelinde uzun süredir devam eden sağanak bir süre daha devam edecek.

Haberin Devamı

Ankara'da son 1 haftada yoğun yağışlar sebebiyle dün birçok ev ve iş yerleri su ile doldu, cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklamada Ankara ve çevre illerinde kuvvetli yağışın beklendiğini belirtti.

Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı: Sel, fırtına ve dolu bekleniyor


Ankara Valiliği, yarın kent genelinde 13.00 ile 21.00 arasında gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı: Sel, fırtına ve dolu bekleniyor

Gözden KaçmasınMeteorolojiden yeni hava durumu: 26 kente sarı kodlu uyarıMeteoroloji'den yeni hava durumu: 26 kente sarı kodlu uyarıHaberi görüntüle

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın ilimiz genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

Haberin Devamı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı: Sel, fırtına ve dolu bekleniyor

Haberin Devamı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri), Akdeniz'in iç ve batı kesimleri (Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana'nın kuzey çevreleri), İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz'de (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum ile Kastamonu'nun doğusu) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Hava Durumu#Yağış

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık
Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC