×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Fırtına Uyarısı#Kuvvetli Rüzgar
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 18:20

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Haberin Devamı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; kentte etkili olacak rüzgarın, saat 21.00'e kadar genellikle kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

ÇATI UÇMASINA, AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Fırtına Uyarısı#Kuvvetli Rüzgar

BAKMADAN GEÇME!