Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; kentte etkili olacak rüzgarın, saat 21.00'e kadar genellikle kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 70-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

ÇATI UÇMASINA, AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.