Ankara Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 27 Şubat 2020 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan başlayacak kuvvetli rüzgarın (lodos) etkisini artırarak kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. 28 Şubat 2020 Cuma günü sabah saatlerine kadar ilimiz genelinde etkili olması beklenen fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi) vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.