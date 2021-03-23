Ankara Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bu gece ve çarşamba sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara