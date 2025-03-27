×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara Valiliği'nden kamyon, çekici ve tanker yasağı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Ankara Valiliği#Vali
Ankara Valiliğinden kamyon, çekici ve tanker yasağı kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 13:46

Ankara Valiliği, '28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar; ilimizden İzmir istikametine, Ankara-Sivrihisar arası D200 kara yolundan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir.' açıklmasında bulundu.

Haberin Devamı

Ankara Valiliği, trafik önlemleri kapsamında 28 Mart 2025 saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar İzmir istikametine, Ankara-Sivrihisar arası D200 kara yolundan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Ankara Valiliği#Vali

BAKMADAN GEÇME!