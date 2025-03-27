Ankara Valiliği'nden kamyon, çekici ve tanker yasağı kararı

DHA
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 13:46
Ankara Valiliği, '28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar; ilimizden İzmir istikametine, Ankara-Sivrihisar arası D200 kara yolundan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir.' açıklmasında bulundu.
Ankara Valiliği, trafik önlemleri kapsamında 28 Mart 2025 saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar İzmir istikametine, Ankara-Sivrihisar arası D200 kara yolundan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.