Ankara Valiliği'nden kamyon, çekici ve tanker yasağı kararı

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Ankara Valiliği, trafik önlemleri kapsamında 28 Mart 2025 saat 16.00'dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar İzmir istikametine, Ankara-Sivrihisar arası D200 kara yolundan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.