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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

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Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
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Ankara Valiliğince, bugünden itibaren yarın akşama kadar fırtına uyarısı yapılarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre rüzgarın bugünden (salı) itibaren yarın akşam saatlerine kadar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ederiz" denildi.

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Ankara Valiliğinden fırtına uyarısı


 

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