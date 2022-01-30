Ankara Valiliği'nden 'buzlanma' uyarısı

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Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra ilimiz genelinde beklenen kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de bu paylaşımı alıntılayarak "Yarın sabah saatlerinde trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" dedi.