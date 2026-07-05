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Ankara Valiliği 'tedirgin olmayın' diyerek duyurdu: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 15 dakikalık gösteri uçuşu

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#Ankara#NATO Zirvesi#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Ankara Valiliği tedirgin olmayın diyerek duyurdu: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 15 dakikalık gösteri uçuşu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 10:01

Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın bugün ve yarın NATO Zirvesi kapsamında yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle 'ses' uyarısında bulundu.

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Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları ekibi tarafından, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşu; 5 Temmuz 2026 Pazar günü (son prova uçuşu), 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü (gösteri uçuşu), 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. 

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#Ankara#NATO Zirvesi#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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