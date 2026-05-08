×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara Valiliği duyurdu: Ses hızının üzerinde uçuş yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Valilik#Esenboğa
Ankara Valiliği duyurdu: Ses hızının üzerinde uçuş yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 08:41

Ankara Valiliği, saat 13.00-17.00 arasında Ankara üzerinde ses hızının üzerinde uçuş olacağını duyurusu yaptı.

Haberin Devamı

Ankara Valiliği vatandaşların ses nedeniyle panik olmaması için sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında; planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve ‘ses hızının üzerinde’ uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir.

Gözden KaçmasınİBBye yeni operasyon dalgası: 29 kişi gözaltına alındıİBB'ye yeni operasyon dalgası: 29 kişi gözaltına alındıHaberi görüntüle

Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında ‘ses hızının üzerine’ çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Valilik#Esenboğa

BAKMADAN GEÇME!