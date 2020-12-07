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DHA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Ankara Valiliği: 1668 kişiye adli/idari işlem yapıldı

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Ankara Valiliği: 1668 kişiye adli/idari işlem yapıldı
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Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye adli/idari işlem yapıldığı bildirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Aralık - 6 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1668 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 4,004,752.00 lira para cezası uygulanmıştır.

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