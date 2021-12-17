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Ankara Üniversitesi 335 personel alımı yapacak! İşte, şartlar ve koşullar

#Ankara Üniversitesi#Ankara Üniversitesi Personel Alımı#Ankara Üniversitesi Personel
Ankara Üniversitesi 335 personel alımı yapacak İşte, şartlar ve koşullar

Ankara Üniversitesi 335 personel alımı ile bünyesine yeni personeller kazandırmaya hazırlanıyor. Teknisyen, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, güvenlik görevlisi gibi dallarda alım yapacak olan Ankara Üniversitesi, 2022 yılında 335 personeli kadrosuna dahil etmiş olacak. Peki, Ankara Üniversitesi 335 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Ankara Üniversitesi 335 personel alımı şartları ve başvuru detayları belli oldu. İşte, başvuru şartları ve detayları hakkında bilgiler;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

3- 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6) Başvuracak adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

7-Üniversitemiz kampüsleri ve bağlı tüm birimlerinde 24 saat Nöbet/Vardiya esasına dayalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

8-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,

9-Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

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Başvuruda bulunacaklar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 17.12.2021-31.12.2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır.

*Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
*Ortaöğretim mezunu olan adaylar online olarak mezuniyet belgesini ekleyecektir.
*Başvuru belgeleri eksik olan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
*Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak (PDF formatında) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

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