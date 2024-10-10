Ankara Tren Garı önünde saldırıda ölenler 9'uncu yılda anıldı

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'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne katılanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törene, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP ve DEM Partili bazı milletvekilleri, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören alanı ve çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Alana giriş yapanlar kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirildi. Saldırıda ölen 104 kişi için patlamanın gerçekleştiği nokta olan ve dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı törenle açılışı yapılan 10 Ekim Anıtı'na karanfiller bırakıldı. Törene katılanlar '10 Ekim'i unutma unutturma' sloganı atarken, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri de tek tek okundu.

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Törende konuşan Tülay Hatimoğulları, Hayatlarını kaybedenleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Onların tek talebi barıştı. Onların talebi geçmiş dönemde yaşanmış olan Alevi katliamlarının ve asimilasyon politikalarının son bulmasıydı. Onların talebi gençler göç etmesin, Türkiye'de iş bulabilsin, doğduğu yerde karnı doysun, gençler mutlu olsundu. Onların talebi gençlerin umudu ve mutluluğunu haykırmaktı. Onların talebi eşit işe eşit ücretti. Onların talebi kadınların katledilmemesiydi dedi.10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci de Katliamın 108'inci ayında da yine buradayız, olay mahallindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkıp Ankara Garı önünde buluşan on binlerce insanın IŞİD üyesi 2 canlı bomba tarafından gerçekleştirilen alçakça bir saldırı sonucunda hayatları bir daha aynı olmayacak şekilde değişti. Yaşanan bu katliamda 104 insanımız hayatını yitirirken 500'e yakın insanımız yaralandı ve sakat kaldı. Türkiye'nin en büyük sivil katliamında kaybettiğimiz bütün canlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Onlara olan hasretimiz ve yaşanan katliama olan öfkemiz her geçen gün daha da büyüyor dedi. Mehtap Sakinci, dün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan anıtın açılış töreninde kendilerine ve sendika temsilcilerine söz verilmemesine tepki gösterdi. Törenin ardından kalabalık dağıldı. (DHA)

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