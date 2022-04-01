ANKARA TERAVİH NAMAZI SAATİ: Ankara'da teravih namazı bu akşam saat kaçta kılınacak? Ankara Ramazan imsakiyesi

Haberin Devamı

Koronavirüs önlemleri kapsamında son iki yılda teravih namazları camilerde ve mescitlerde kılınamamıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında son iki yılda teravih namazları camilerde ve mescitlerde kılınamamıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, beş vakit namazlarında olduğu gibi teravihlerin de normal saf düzeninde camilerde cemaatle eda edileceğini söyledi. Böylece cami ve mescitler, yarın yeniden teravihte cemaatle buluşacak. dedi

Ramazan ayı boyunca irşad faaliyetlerinin yüz yüze yapılması planlanan camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan maske ve temizlik kullanımı kuralları uygulanmaya devam edecek.

ANKARA'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ankara'da Ramazan ayının ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma akşam saat 20:39'da kılınacak

Haberin Devamı

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı (TERVİH) 01 Nisan 2022 Cuma 05:01 06:26 12:58 16:31 19:19 20:39 02 Nisan 2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40 03 Nisan 2022 Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:41 04 Nisan 2022 Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:43 05 Nisan 2022 Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:44 06 Nisan 2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45 07 Nisan 2022 Perşembe 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46

ANKARA'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara’da ilk oruç için imsak vakti saat 04:59'da olacak

ANKARA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Ankara'da ilk iftar saat 2 Nisan Cumartesi 19:20'da açılacak.

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) 1 02.04.2022 04:59 19:20 2 03.04.2022 04:57 19:21 3 04.04.2022 04:55 19:22 4 05.04.2022 04:53 19:23 5 06.04.2022 04:51 19:24 6 07.04.2022 04:50 19:25 7 08.04.2022 04:48 19:26 8 09.04.2022 04:46 19:27 9 10.04.2022 04:44 19:28 10 11.04.2022 04:42 19:29 11 12.04.2022 04:40 19:30 12 13.04.2022 04:39 19:31 13 14.04.2022 04:37 19:32 14 15.04.2022 04:35 19:33 15 16.04.2022 04:33 19:34 16 17.04.2022 04:31 19:35 17 18.04.2022 04:29 19:36 18 19.04.2022 04:27 19:37 19 20.04.2022 04:26 19:38 20 21.04.2022 04:24 19:39 21 22.04.2022 04:22 19:40 22 23.04.2022 04:20 19:41 23 24.04.2022 04:18 19:42 24 25.04.2022 04:17 19:43 25 26.04.2022 04:15 19:44 26 27.04.2022 04:13 19:45 27 28.04.2022 04:11 19:46 28 29.04.2022 04:10 19:47 29 30.04.2022 04:08 19:48 30 01.05.2022 04:06 19:49

*RAMAZAN BAŞLANGICI

**KADİR GECESİ

***AREFE

TERAVİH NAMAZININ CEMAATLE KILINIŞI:TERAVİH NAMAZININ CEMAATLE KILINIŞI:

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı cemaatle kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nidada bulunur.

Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

Teravih namazına niyet:İmamın niyeti: "Niyet ettim Allahı’ım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya."

Cemaatin niyeti: "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."

Teravih namazına niyet ettikten sonra iftidah tekbiri alınır ve erkelerde göbek hizasına kadınlada ise göğüs hizasına sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde eller bağlanır.

1. Rekat: Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip sessiz "Euzü besmele" çeker ve ardından sesli (cehri) bir şekilde "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. İmama uyan cemaar okunanları dinler. Rüku ve secde yapılır. Rüku ve secdelerde cemaat içinden tesbihatları okur. Rükuda 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm", secdede de 3 defa "Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ" der.

Haberin Devamı

2. Rekat: İmam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3. Rekat: İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat: Sadece imam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir.

Haberin Devamı

Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazının ardından vitir namazı cematle kılınır.